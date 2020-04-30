23 новых аппарата искусственной вентиляции лёгких поступили в областную больницу

Все аппараты ИВЛ прошли необходимую процедуру государственной регистрации в Росздравнадзоре и повысят общую готовность региона к борьбе с пандемией. Всего в Мурманской области сейчас развёрнуты 643 койки для пациентов с CoViD-19.

На момент подготовки выпуска новостей, в регионе выявлен 101 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 1227, из них 1002 человека - это работники стройки в Белокаменке.