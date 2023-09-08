23 сентября состоится «Литературный диктант 2023» во всех регионах России и в 14 странах мира

Что ждёт участников в этом году, расскажет наша коллега Анна: В Мурманске литературный диктант состоится в третий раз. В нашем регионе будет порядка 47 площадок – это библиотеки и учебные заведения.

Интерес к проекту у северян только растёт, поэтому «Научка» решила пойти им на встречу и подготовила подборку книг, которые станут для участников диктанта своеобразной шпаргалкой.

Татьяна Вышкова, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «У нас на выставке приставлены книги, которые могут помочь ответить на вопросы диктанта. Задача наших читателей - прочитать всё это, вспомнить тексты, которые, может быть, уже читали, перечитать заново, открыть для себя новых авторов и попробовать себя в литературном диктанте».

Как и в прошлом году участников ждут 20 вопросов. Они будут в текстовом формате и с открытым ответом. Основная тема - это русская литература и литература ХХ века.

Одна из участниц прошлого диктанта - Алёна Бахтина. Девушка активно читает книги и в этом году тоже будет участвовать. Для неё это не просто испытание, а настоящий праздник.

Алёна Бахтина, участник «Литературного диктанта 2022»: «Праздничная атмосфера присутствует, потому что выступают артисты. На разных площадках и немного разная программа. В прошлом году была приглашена Екатерина Ефремова. Она читала стихи, пела. Это настраивает на определенный лад, хорошее настроение. Далее вы приступаете к официальной части решения заданий, тратите столько времени, сколько комфортно».

Литературный диктант из года в год доказывает, что это не только возможность проверить свои знания, но и повод их обновить, перечитать любимую классику.

Татьяна Вышкова, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «Литературный диктант расширяет горизонты чтения, потому что люди вспоминают знакомых авторов, которые почему-то ушли из их поля зрения. Люди обращают внимание на произведения, которые упоминаются в диктанте, а это бывают очень интересные и неожиданные вещи. В этом году, я думаю, тоже некоторые вопросы наших читателей удивят».

«Научка» ждёт всех участников 23 сентября с 2 часов дня. Вся подробная информация указана на сайте просветительской акции «Литературный диктант 2023».