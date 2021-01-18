23 северянина - очередные жертвы ковида

241 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. За выходные 23 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+82), Печенгском (+51) и Кандалакшском (+31) районах.

В регионе уже началась массовая вакцинация от коронавиурса. Чтобы сделать прививку, нужно записаться через портал госусгул. Однако специалисты отмечают, что в первые дни запуска записи на вакцинацию возможны технические сбои системы, это связано с наладкой программы.

«Во время записи на прививку из полного перечня медучреждений нужно самостоятельно выбрать либо поликлинику, либо больницу, либо центр специализированных видов медпомощи. В том медучреждении, где делают прививки, в строке «Услуги» вы увидите «Вакцинация от CoVID-19». Выбираете этот пункт, дату и время», - пояснила начальник отдела цифровизации системы здравоохранения Мурманской области Наталья Харламова.