23 таймырских юнармейца прошли ознакомительную практику на борту большого противолодочного корабля Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» на переходе от порта Диксон до Дудинки

В соответствии с традицией, каждый из вышедших впервые в море школьников, пил забортную воду из корабельного плафона и получил из рук командира корабля свидетельство о присвоении почётного звания «Воин-североморец».

В течение двух дней ребята, как настоящие матросы, жили в кубриках личного состава одной из боевых частей корабля, питались в кают-компании, вместе с военными моряками участвовали в построениях, учились обслуживать боевую технику, убираться в корабельных помещениях и на верхней палубе.

Военные провели с ними ряд увлекательных занятий и экскурсий. Наверняка, самым запоминающимся эпизодом для детей стало посвящение в моряки-противолодочники.

В соответствии с традицией, каждый из вышедших впервые в море школьников, пил забортную воду из корабельного плафона и получил из рук командира корабля свидетельство о присвоении почётного звания «Воин-североморец».

В переходе по реке Енисей приняли участие 23 таймырских юнармейца из Диксона и Дудинки, добившиеся высоких показателей в учёбе, дисциплине и проявивших общественную активность. Такие военно-патриотические встречи с таймырскими школьниками моряки Северного флота проводят на постоянной основе, во время ежегодных арктических походов.