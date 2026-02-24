23-й Военный оркестр штаба Ленинградского военного округа поздравил мурманчан с Днём защитника Отечества

Музыкальный коллектив с многолетней историей выступил в городе во второй раз.

С первых минут в зале зазвучали прославленные композиции военных лет. Солист оркестра настраивает публику перед главным торжественным событием – долгожданным концертом.

Направляясь в Мурманск, коллектив столкнулся с непредвиденными обстоятельствами – задержкой рейса. Несмотря на инцидент, музыканты не потеряли настрой и встретили трудности достойно.

Григорий Велько, начальник-художественный руководитель 23-го Военного оркестра штаба Ленинградского военного округа: «Мы всегда готовы, нас трудности делают сильнее, они нас закаляют и добавляют толику определенного азарта к нашему творчеству».

Военный оркестр посетил множество городов: от Калининграда и до Дальнего Востока. Музыкальный репертуар объединяет произведения разных лет и охватывает зрителей любого возраста.

Легендарный коллектив на протяжении 143 лет дарит зрителям встречу с живой историей и героическим наследием нашей страны.

Павел Степанов, концертмейстер ударной группы 23-го Военного оркестра штаба Ленинградского военного округа: «Оркестр штаба берёт своё начало ещё с XIX века, времён царской России. Можно сказать, что это первый русский духовой оркестр».

Ожидание концерта никаким образом не повлияло на настрой зрителей. Событие они предвкушали с радостью.

Татьяна Смирнова, зритель: «Нравится! Во-первых, форма красивая, выступают хорошо, очень нравится, очень!».

Военный оркестр торжественно поздравил зрителей с праздником. Для северян прозвучали произведения советского времени и современности, классические марши и симфонии.