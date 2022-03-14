234 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (62), Кандалакшском районе (44) и Мончегорске (31).

Напомним, с 14 марта в регионе снят ряд ковидных ограничений. Гражданам больше не нужно предъявлять QR-код или альтернативные документы при посещении: спортивных соревнований в закрытых помещениях; театров, дворцов культуры и филармонии; конференций, семинаров, форумов.

Отменяются и ограничения по наполняемости спортивных, фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, кинотеатров, организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства.