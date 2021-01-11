234 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

За январские праздники более 2 тысяч человек заразились коронавирусом. 38 жителей региона за это время умерли от осложнений, вызванных инфекцией.

Больше всего заболевших в Мурманске (+140), Печенгском районе (+39) и Североморске (+12).

Пока новостей о массовой вакцинации немного, она, по некоторым данным, должна начаться ближайшее время. А вот новостей о мутациях коронавируса публикуют предостаточно. В свою очередь директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что создатели «Спутник V», первой вакцины от COVID-19, знали о способности вируса мутировать и учли это в разработке препарата.

Напомним, «Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная центром им. Гамалеи. По данным Российского фонда прямых инвестиций, прививки сделали уже более 1,5 миллиона человек.