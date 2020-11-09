234 новых случая заболевания CoViD-19 зафиксировано в Мурманской области за сутки

Общее число заболевших коронавирусом в регионе стремительно приближается к 22 тысячам. Больше всего инфицированных в Мурманске (+78), Мончегорске (+30) и Североморске (+29). За выходные 19 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом. Это число - одно из самых высоких за последнее время.

Только государственные лаборатории региона сделали уже более полумиллиона тестов на COVID-19.

Лишь некоторые инфекционисты дают прогноз относительно распространения пандемии. По словам экспертов, ближайший месяц спада не будет, на убыль эпидемия может пойти только в январе, это в случае, если каждый будет соблюдать профилактические меры.