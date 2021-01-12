День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.21 19:30
237 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки
Общее число инфицированных в регионе перевалило за 39 тысяч.
Больше всего заболевших в Мурманске (+128), Печенгском районе (+36) и Оленегорске (+21). 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
В нашем регионе с начала пандемии проведено около 720 тысяч исследований. Регион - один из лидеров в стране по охвату тестированием на ковид на 100 тысяч населения, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. В региональном Минздраве уточнили, что 3/4 тестов выполняются в трёх лабораториях, подведомственных министерству. С 24 ноября запущено смс-информирование пациентов, сдавших тест на COVID-19. Сообщения получают жители региона, давшие согласие на информирование.
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Владею полной информацией по ситуации с квартирой, данными о лицах, участниках. Все на самом деле обстояло иначе. 79819794459
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