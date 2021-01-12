237 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

Общее число инфицированных в регионе перевалило за 39 тысяч.

Больше всего заболевших в Мурманске (+128), Печенгском районе (+36) и Оленегорске (+21). 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

В нашем регионе с начала пандемии проведено около 720 тысяч исследований. Регион - один из лидеров в стране по охвату тестированием на ковид на 100 тысяч населения, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. В региональном Минздраве уточнили, что 3/4 тестов выполняются в трёх лабораториях, подведомственных министерству. С 24 ноября запущено смс-информирование пациентов, сдавших тест на COVID-19. Сообщения получают жители региона, давшие согласие на информирование.