День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.20 19:30
239 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за сутки в Мурманской области
Общее число инфицированных перевалило отметку в 22 тысячи человек.
Больше всего заболевших в Мурманске (+96), Североморске (+35) и Мончегорске (+24). Пять человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Российские эпидемиологи высказывают мнение, что говорить о пике по заболеваемости COVID-19 в стране пока преждевременно. Ведь ситуация с распространением инфекции крайне нестабильна.
Когда стадия роста перейдёт хотя бы в плато, никто из экспертов сказать не берётся.
Комментарии
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Последние комментарии
Анастасия
10.11.20 05:59
Милиции!!!! Полиция даже рядом не лежала
Комментарий к новости:Музей истории мурманской полиции обрёл постоянную прописку
Маиина
07.11.20 13:02
Добрый день! Ищу захоронение деда Красильникова Ф.Х. (Красилвунков Ф. Х. - Может быть на мемориале). Вероятно, захоронен тут.
Д.О. Вернер
07.11.20 01:04
Какие это курсанты, если они дневальными не стоят, снег не убирают, на камбузе не работают, на хозработы не выделяются?... Кратко - бакалавры по судовождению...
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