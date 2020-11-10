239 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за сутки в Мурманской области

Общее число инфицированных перевалило отметку в 22 тысячи человек.

Больше всего заболевших в Мурманске (+96), Североморске (+35) и Мончегорске (+24). Пять человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Российские эпидемиологи высказывают мнение, что говорить о пике по заболеваемости COVID-19 в стране пока преждевременно. Ведь ситуация с распространением инфекции крайне нестабильна.

Когда стадия роста перейдёт хотя бы в плато, никто из экспертов сказать не берётся.