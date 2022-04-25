24 апреля православные отметили светлое Христово воскресенье

Перед Введенским храмом на улице Бабикова в Мурманске собрались прихожане. Кто-то пришёл сюда один, но большинство верующих пришли в церковь со своими семьями.

Действительно, Пасха – одно из самых главных событий христианского календаря, отмечается в кругу близких и родных. Традиционные блюда на Пасху – куличи и крашеные яйца, причём именно красного цвета. С этим связано предание о том, что Мария Магдалина пришла к императору Тиберию со словами: «Христос воскресе», - и преподнесла ему куриное яйцо, на что святая получила следующий ответ...

Отец Геннадий, настоятель церкви Введения во храм пресвятой богородицы: «Тиберий сказал: «Скорее яйцо покраснеет, чем я поверю в то, что ты сказала». И тут же яйцо, по преданию, покраснело. С тех пор люди и решили красить яйца в красный цвет, потому что красный цвет – это цвет царя, царский цвет считался. Почему яйцо? Потому что яйцо – это начало жизни, зарождение новой жизни, поэтому люди это восприняли».

А вот кулич – это наследник артоса, он же «просфора всецелая». Кулич, в отличие от пасхального хлеба, выпекался верующими дома, после чего его несли в храм для церемонии. По традиции, батюшка проводит обряд над едой, этот ритуал называется освящением, но по факту сановники просто благословляют еду.

Отец Геннадий, настоятель церкви Введения во храм пресвятой богородицы: «Мы не освящаем, а благословляем, потому что освящение – это вещь святая. И вот люди относятся к этому иногда неверно, берут потом скорлупу от яиц и приносят в храм, мол, выкинуть не могут освящённое. Нет, это не так».

По словам священнослужителей, разница между этими понятиями – огромна. Освящённая вещь переходит в статус святыни, требует соответсвенного отношения, в то время как благословление ничего такого за собой не несёт.

Служители церкви отметили, что вещи с христианской символикой, вроде скорлупы от благословлённых яиц, вовсе не нужно нести в церковь, достаточно просто предать их огню.