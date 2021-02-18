24 автомобиля и автопоезд попали в снежный плен на Серебрянской автодороге

Специалистам «Мурманавтодора» и МЧС потребовалось несколько часов, чтобы пробиться к занесенной снегом группе.

Снег залепляет лобовое стекло, метёт так, что порой дорога едва различима. Её забрасывает очередной заряд, видно лишь края трассы, которые, как что-то спасительное, выхватывает из темноты свет фар. Снегопад замирает, но чувство безопасности обманчиво, через 5, 10, 15 минут он может повалить с новой силой. Рассуждать о ненастье спасателем, которые едут на помощь застрявшим посреди белой пустыни людям, некогда. Дорога сужается да так, что обратно пути уже нет.

Машина МЧС притормаживает рядом с оставленными на обочинах дороги в Териберку и Туманный автомобилями. Спасатели заглядывают внутрь: нет

Впереди замаячил свет. Это шнекороторы пробивают дорогу и пытаются вытащить из снежного плена фуру. На колесах многотонной «Скании» заметны цепи, водитель грузовика явно готовился к самому худшему, но даже такие меры предосторожности не помогли. Автопоезд буквально снесло с пути. Толи очередной заряд сбил столку, толи усталость застала врасплох.

Пока спасатели и специалисты «Мурманавтодора» пытаются зацепить фуру, чтобы вернуть её на дорожное полотно, где дальше ждёт спасения группа автомобилей из 24-х машины.

Полностью открыть для проезда дорогу на Териберку службам удалось только к полудню следующего дня. Будьте аккуратны, планируя поездку на побережье Баренцева Моря и в погоне за северным сиянием.