В дни выборов Президента России в Мурманске отметят Масленицу, проведут концерты и весёлые стартыОчередное заседание Мурманской областной Думы состоится 20 марта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.24 19:30

24 чёрно-белые фотографии погружают северян в ретро-Мурманск

Увидеть родной портовый город во времена СССР мурманчане могли на открытии выставки мурманского фотографа и члена Союза журналистов России Юрия Шумилкина.

Поприветствовать и поблагодарить маэстро своего дела пришли его коллеги из Мурманского морского торгового порта, неравнодушные северяне и губернатор Мурманской области.

Торжественное открытие выставки, посвящённой 90-летию мурманского фотографа Юрия Геннадьевича Шумилкина состоялось в Центре современного искусства. 24 чёрно-белые фотокарточки погружают северян в ретро-Мурманск.

Главным организатором экспозиции выступила дочь фотографа - руководитель Центра поддержки кинопроизводства региона и глава областного отделения журналистов России Светлана Солдатова.

Светлана Солдатова, организатор выставки, дочь фотографа Юрия Шумилкина: «Эти работы показывают атмосферу Мурманска 60-х, 50-х годов, 70-х годов. Как всё менялось, как происходило, какие люди здесь жили. И эти фотографии отражают сам папин приём, его художественный приём. Он очень любит наблюдать за людьми. Ему интересно то, как они ведут себя в непредсказуемых ситуациях. Он любит жанровые сценки. И вот эти жанровые фотографии здесь, их очень много. Это тоже характеристика времени».

Теплотой отозвалось в сердцах, пришедших на выставку, и выступление внучки фотографа Алины Шамшуры.

Поддержать летописца пришли его коллеги из Мурманского морского торгового порта, представители общественности. Губернатор со своей супругой выразили своё почтение такому значимому для столицы Заполярья фотохудожнику.

Евгения Чибис, супруга губернатора Мурманской области: «Я сегодня как будто бы побывала в семье, на семейном вечере. И это достойный пример семьи со своими традициями, со своим творчеством, со своей любовью друг к другу. Достойный пример для каждого – для каждой молодой семьи и для каждого молодого человека. Побольше бы таких людей в Мурманской области».

Один из самых захватывающих фактов, обсуждаемых на открытии выставки – это то, как Юрий Геннадьевич в начале 60-х сделал фотографию судна с названием «ЧИБИС», которое пришвартовалось в одном из доков мурманского порта. Тогда это название ни о чём не говорило, в наше же время каждый знает человека с такой фамилией.

Юрий Шумилкин, мурманский фотограф, член Союза журналистов России: «Если бы не судьба, то этой бы фотографии не было. А то шёл мимо, смотрю «ЧИБИС» стоит. Интересно, думаю, что за «ЧИБИС». Посмотрел, а там, на этом месте, всегда апатит грузили, а тут дрова, вернее, лес. Это послевоенный ремонт порта был».

Выставку работ Юрия Шумилкина можно будет посмотреть в мурманском Центре современного искусства «СОПКИ21А» до 22 марта.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, почему работодатели СЗФО отказывают кандидатам в работе
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:45«МедПросвет». Тематическая программа (16+)01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области у работодателей вырос спрос на рабочих сразу на 40%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 29 копеек, доллар вырос на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Более 70 законопроектов: парламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2024 год
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика