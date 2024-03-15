24 чёрно-белые фотографии погружают северян в ретро-Мурманск

Увидеть родной портовый город во времена СССР мурманчане могли на открытии выставки мурманского фотографа и члена Союза журналистов России Юрия Шумилкина.

Поприветствовать и поблагодарить маэстро своего дела пришли его коллеги из Мурманского морского торгового порта, неравнодушные северяне и губернатор Мурманской области.

Торжественное открытие выставки, посвящённой 90-летию мурманского фотографа Юрия Геннадьевича Шумилкина состоялось в Центре современного искусства. 24 чёрно-белые фотокарточки погружают северян в ретро-Мурманск.

Главным организатором экспозиции выступила дочь фотографа - руководитель Центра поддержки кинопроизводства региона и глава областного отделения журналистов России Светлана Солдатова.

Светлана Солдатова, организатор выставки, дочь фотографа Юрия Шумилкина: «Эти работы показывают атмосферу Мурманска 60-х, 50-х годов, 70-х годов. Как всё менялось, как происходило, какие люди здесь жили. И эти фотографии отражают сам папин приём, его художественный приём. Он очень любит наблюдать за людьми. Ему интересно то, как они ведут себя в непредсказуемых ситуациях. Он любит жанровые сценки. И вот эти жанровые фотографии здесь, их очень много. Это тоже характеристика времени».

Теплотой отозвалось в сердцах, пришедших на выставку, и выступление внучки фотографа Алины Шамшуры.

Поддержать летописца пришли его коллеги из Мурманского морского торгового порта, представители общественности. Губернатор со своей супругой выразили своё почтение такому значимому для столицы Заполярья фотохудожнику.

Евгения Чибис, супруга губернатора Мурманской области: «Я сегодня как будто бы побывала в семье, на семейном вечере. И это достойный пример семьи со своими традициями, со своим творчеством, со своей любовью друг к другу. Достойный пример для каждого – для каждой молодой семьи и для каждого молодого человека. Побольше бы таких людей в Мурманской области».

Один из самых захватывающих фактов, обсуждаемых на открытии выставки – это то, как Юрий Геннадьевич в начале 60-х сделал фотографию судна с названием «ЧИБИС», которое пришвартовалось в одном из доков мурманского порта. Тогда это название ни о чём не говорило, в наше же время каждый знает человека с такой фамилией.

Юрий Шумилкин, мурманский фотограф, член Союза журналистов России: «Если бы не судьба, то этой бы фотографии не было. А то шёл мимо, смотрю «ЧИБИС» стоит. Интересно, думаю, что за «ЧИБИС». Посмотрел, а там, на этом месте, всегда апатит грузили, а тут дрова, вернее, лес. Это послевоенный ремонт порта был».

Выставку работ Юрия Шумилкина можно будет посмотреть в мурманском Центре современного искусства «СОПКИ21А» до 22 марта.