24 года лишения свободы получил рецидивист, жестоко убивший в мае 2007 года мурманскую пенсионерку

Раскрыть преступление спустя столько времени удалось с помощью новых методик и техники криминалистов, которые повторно исследовали одежду потерпевшей.

Благодаря экспертизе удалось установить лицо, причастное к совершению убийства и разбоя. По данным следствия, злоумышленник обладал достоверной информацией о том, что потерпевшая проживает одна и хранит в квартире деньги. 4 мая 2007 года мужчина оделся в рабочую одежду слесаря, взял сумку с инструментами для придания себе внешнего вида, схожего с работником коммунальной службы, позвонил в дверной звонок.

Когда пенсионерка открыла дверь, осужденный, представившись слесарем, сообщил о якобы происходящем залитии квартиры на первом этаже, после чего проник в жилище. Пройдя с женщиной в ванную комнату, злоумышленник стал избивать её монтировкой. Убедившись в смерти потерпевшей, он похитил альбом с монетами, а также денежные средства.

Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина дал признательные показания, сообщив, как и при каких обстоятельствах он совершил противоправное деяние.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.