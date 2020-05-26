24 июня этого года состоится Парад Победы

А 26 июля - шествие «Бессмертный полк». Об этом сегодня заявил Владимир Путин.

По словам Президента Российской Федерации, пик заболевания коронавирусной инфекцией в России уже пройден.

Пандемия коронавируса в этом году помешала провести празднование Дня Победы 9 мая. Россияне в это время сидели на самоизоляции, а потому масштабный праздник решили перенести на более поздний срок. Точные даты до этого момента не назывались.

Во время онлайн-встречи с министром обороны страны Владимир Путин приказал провести Парад Победы 24 июня. 26 июля россияне пронесут портреты своих воевавших родственников во время акции «Бессмертный полк».

Президент РФ Владимир Путин: «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России - Москве и в других городах. Мы сделаем это 24 июня. В день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Во время встречи с президентом Сергей Шойгу сообщил, что Министерство обороны совместно с медиками и учёными продолжает работать над вакциной от коронавируса. Сейчас препарат проходит доклинические испытания.

Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации: «В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Окончание данных работ - 1 июня. Завершить клинические исследования планируется до конца июля».

По словам президента, пик коронавирусной инфекции в России уже пройден. Вероятно, это обстоятельство и сделало возможным проведение Парада Победы. Тем не менее, если ситуации в стране резко ухудшится, сообщил Владимир Путин, шествие «Бессмертный полк» могут снова перенести.