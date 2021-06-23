24 июня в полдень жители Заполярья смогут присоединиться к всероссийской акции «Весть Победы»

Она приурочена к 76-й годовщине парада Победы на Красной площади.

В 12 часов дня в честь защитников Отечества и в знак приверженности миру на всей земле в течение одной минуты будет звучать гудок транспортных средств – от личных автомобилей до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей. Гудок также раздастся на заводах и фабриках, в шахтах и карьерах, буровых и портах. В церквях и соборах прозвучит колокольный звон.