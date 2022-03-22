24 марта в Мурманском областном драмтеатре состоится первая премьера спектакля под названием «Маскарад»

Она поставлена по одноименной драме Михаила Лермонтова. А пока артисты на большой сцене проводят генеральную репетицию, на которой побывала и журналисты «Арктик-ТВ».

«Маскарад» - это осовремененная интерпретация классической пьесы Михаила Лермонтова. Режиссёр-постановщик областного драматического театра Вадим Данцигер занимается ей уже второй раз. Несколько лет назад он ставил «Маскарад» во Владимире.

Вадим Данцигер, режиссёр-постановщик Мурманского областного драматического театра: «Там сыграли спектакль раза три-четыре, но случилась трагедия – сгорел театр. И этого спектакля теперь нет у них в репертуаре. Этот спектакль сильно отличается от того. Сменены на нынешний момент и смысловые акценты, часть команды постановочной другая. Сменился хореограф, художник. Здесь захотелось сделать историю, с художественной точки зрения, пожёстче».

Жёсткость и мистика преобладают в этой постановке за счёт того, что на первый план перенесли персонажа Неизвестного.

Но переживать во время спектакля зритель будет не больше, чем восхищаться красотой декораций и костюмов. Специально для «Маскарада» платья прекрасным дамам создала художник из Мариинского театра.

Вадим Данцигер, режиссёр-постановщик Мурманского областного драматического театра: «Жанна Усачева, художница по костюмам Мариинского театра, для меня - человек с уникальным чувством вкуса, что для этой постановки было просто необходимо. Поэтому я обратился к ней. Она с удовольствием согласилась в этом поучаствовать».

Увидеть музыкальный осовремененный взгляд на пьесу российского классика зрители смогут уже 24 марта на большой сцене Мурманского областного драматического театра.