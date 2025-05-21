24 мая в России и многих других странах будет отмечаться День славянской письменности и культуры

В Мурманском арктическом университете уже готовятся к празднику.

Извитие, телословие, переклитка. Сейчас, услышав эти слова, мы вряд ли угадаем их точное значение. Зато наши предки сразу бы поняли, о чём идёт речь. Ежегодно

24 мая отмечают День славянской письменности и культуры. В этот праздник чествуют создателей нашей первой азбуки – братьев Кирилла и Мефодия. Вдохновились на изучение языкового наследия и студенты Мурманского арктического университета.

Оксана Саватеева, заведующая кафедрой филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Этот праздник символизирует единство славянских народов, который имеют общую культуру, традиции, корни… А корни - это и язык – основа основ, на которой существует любая нация. Мы много лет проводим различные мероприятия, обозначаем это как Кирилло-Мефодиевская неделя».

В рамках викторины будущие журналисты пробовали найти современные значения древнеславянских слов. Например, человека, одетого в необычную одежду, в начале XIX века мы бы назвали хорошилищем.

Виктория Синицына, студентка МАУ: «Славянский язык достаточно необычный, некоторые слова кажутся даже странными, как их тогда произносили. В принципе мне викторина понравилась… Новые слова узнала для себя… Было слово «извитие», мы написали с командой, что это значит, но это оказалось неправильно».

Праздник письменности стал не просто памятной датой, а напоминанием о единстве всех славянских народов, общих истоках языка, литературы и традиций.

Надежда Хохлина, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «М узнаём свой родной язык, его корни… Я провожу занятия со студентами - журналистами, у них нет дисциплин по истории языка, но журналистам надо знать всё понемногу и при помощи таких викторин они немного погружаются в эту тему».

Помимо игры «Славянизмы» студенты университета традиционно напишут Кирилло-Мефодиевский диктант. Обычно он состоит из нескольких частей, одна из которых включает эссе на заданную тему.