Ютиться всей семьей в «однушке» или терпеть текущую крышу больше не придется: 24 мурманские семьи обрели новое жилье. Отремонтированные квартиры располагаются в здании бывшей гостиницы «Север», которая теперь стала жилым девятиэтажным домом.

До нового года осталось чуть больше двух месяцев, но некоторым мурманчанам уже вручили самые долгожданные подарки. Двадцать четыре семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили ключи от своих новых квартир в отремонтированном здании бывшей гостиницы «Север». Теперь это девятиэтажный жилой дом. В помещениях были заменены окна, балконные, межкомнатные и входные двери, инженерные сети, полы, установлена новая сантехника и натяжные потолки.

В столице Заполярья ведется непрерывная работа по обеспечению горожан благоустроенным современным жильем. Для решения этой проблемы администрация строит социальные дома, приобретает и ремонтирует жилье на вторичном рынке, как это получилось со зданием гостиницы «Север». В результате такой комплексной работы за последние годы было расселено 135 домов, 3662 человека обрели «крышу» над головой.

В Госдуме Российской Федерации на рассмотрении бюджета был поднят вопрос о необходимости возобновления финансирования программы переселения граждан из аварийного жилья. В казне страны на ближайшие три года на эти цели заложено 500 миллиардов рублей, часть средств будет направлена в Мурманскую область.

Представители власти заверяют, что с такими темпами работы и финансированием, момент, когда все жители Мурманска будут обеспечены благоустроенным жильем, не за горами. А сейчас северяне, уже получившие заветные ключи, не могут поверить своему счастью.

Новые собственники жилья благодарят администрацию города и поздравляют друг друга: ведь заветного события они ждали не один год. Даже числа в этот торжественный день совпали: квартиры в доме по адресу Пономарева 14, получили семьи, в которых растет 14 детей.