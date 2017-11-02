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День за днём с «Арктик-ТВ»02.11.17 19:30

24-я колония-поселение в Оленегорске отмечает юбилей – 50 лет

Это одно из самых реорганизуемых учреждений системы исполнения наказания на территории Мурманской области. Но это не помешало сотрудникам регионального ФСИН наладить работу и сделать быть осужденных комфортным.

С первого взгляда кажется, что это обычный групповой тренинг у психолога. Такие чаще всего проводят, чтобы повысить уровень доверия в коллективе или сплотить сотрудников. Но внимательного зрителя смутит одна маленькая  деталь - на одежде каждого участника приколота табличка с именем, фамилией, фотографией и номером отряда. Никакой ошибки в этом нет, занятие проходит на территории Оленегорской колонии-поселения.  

Дарья Кашаникова, просит называть себя исключительно Дашей, девушке так больше нравится. Она постоянный посетитель  психологических, творческих занятий. Она с четырёх лет поёт, с 13 играет на гитаре, талантливая и одаренная. Но за пределами ограждений, вопреки ожиданиям, она зарабатывала на жизнь не музыкой, а ремонтом компьютеров. Благодаря песням и участию во всех социальных занятиях, будь то игра в КВН или визит в детский приют, она старается абстрагироваться от здешних стен и мечтает о собственном доме, который ещё предстоит «построить»  после освобождения.

- Здесь ничего плохого не может быть априори, - говорит Даша Калашникова, осужденная колонии-поселения № 24 (г.Оленегорск). - Татьяна Викторовна (психолог колонии. – Ред.) у нас прекрасная и люди хорошие. Плохого здесь быть не может.

Редкий случай, когда психолога колонии Татьяну Пискунову можно увидеть в форме. Это единственный сотрудник учреждения, которому разрешается ходить на работу в штатском. Но для того, чтобы специалист отличалась от своих подопечных, специально для журналистов ей пришлось надеть китель. Татьяна - мама троих детей, к своим взрослым воспитанникам относятся не с меньшим трепетом, каждого знает  по имени, но при первой встрече всегда задает один и тот же вопрос.  

- Как правило, говорят, что причина преступления: «Так получилось!», - говорит Татьяна Пискунова, начальник психологической лаборатории колонии-поселения № 24 (г.Оленегорск). - Тогда я задаю вопрос: «А как так получилось?»

В этой колонии, в отличие от обычной, нет камер, а только комнаты. Причём двери не закрываются на ночь. Интерьеры спальных помещений аскетичные, но явных недочётов нет, к тому же осуждённые пытаются компенсировать простоту живописью, например, плакатами. Есть места для отдыха, библиотека и многое другое.  Но пейзаж за окном от этого не меняется, там по-прежнему виден серый забор и колючая проволока. В поселении, пусть и в разных общежитиях, живут и женщины, и мужчины, которым не запрещается общаться.

- Они встречаются, - рассказывает Олег Ворожцов, начальник колонии-поселения № 24 (г.Оленегорск). - У нас есть и общие места для курения. Бывает и такое, что наши подопечные  играли и свадьбы, а потом мы предоставляли им  длительные свидания.

Вместе жители колонии встречаются и в рабочие часы, так как это обязательная часть перевоспитания. Некоторые осужденные трудятся и за пределами учреждения - на предприятиях  Оленегорска. Так же постояльцы обеспечивают себя всем необходимым, в том числе и готовят еду. Местный хлеб – своеобразная достопримечательность. По словам дегустаторов, такой вкусный пекут только в деревнях. В местной столовой кормят три раза в день, меню можно прочитать на специальной святящейся доске - ноу-хау испарительной системы Мурманской области.

- Рацион питания у нас разнообразный, нет периодичности, цикличности. Он меняется постоянно, - говорит Игорь Ифраимов, повар, осужденная колонии-поселения № 24 (г.Оленегорск). – У нас меню здесь вывешено на всю неделю. Плюс ко всему, есть четыре диеты – для беременных, больных СПИДом и для инвалидов. У нас есть один инвалид.

О побегах здесь говорят по-другому, называют нарушителей «уклонистами от маршрута». Случаи самоволки – дело редкое  и в основном они связаны с желанием некоторых граждан выпить на свободе. За нарушение, как и в любой другое колонии, следует наказание  - увеличением срока заключения. Впрочем, по статистике УФСИН, большинство постояльцев 24-й колонии ведут себя достойно и в учреждения пенитенциарной системы после освобождения уже не возвращаются.

 

Комментарии

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