24 января инженеры Росгвардии отмечали свой профессиональный праздник

Специалисты инженерной службы ведомства вносят значительный вклад в обеспечение безопасности Отечества.

В Мурманской области перед взрывотехниками ОМОН «Медведь» Росгвардии стоит множество сложнейших, связанных с обнаружением, идентификацией и обезвреживанием подозрительных предметов. Для успешного выполнения задач специалисты используют передвижной взрывотехнический комплекс «Аракс», оснащенный всем необходимым для безопасной работы.

В прошлом году инженеры более 180 раз выезжали для идентификации взрывоопасных предметов, из незаконного оборота было изъято более трёх килограммов взрывчатых веществ.