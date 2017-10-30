240 ребят поклялись быть беззаветно преданными своей Родине

240 ребят со всех регионов России. Вчерашние школьники, которые уже сегодня, несмотря на юный возраст, вступают в большую семью военных. В Нахимовском военно-морском училище состоялась торжественная церемония посвящения в нахимовцы.

«Так точно», «никак нет» - и другие характерные особенности общения, которые присущи только военнослужащим. Многим ребятам ещё нет и 14 лет, но они уже чётко чеканят шаг и блещут в строю отличной выправкой. Посвящение в нахимовцы - день не только торжественный, но и волнительный. Будущие офицеры держатся стойко. Не скажешь, что они сейчас очень переживают

Торжественная клятва нахимовцев - почти армейская присяга. С этого дня ребята оставляют позади беззаботное детство. Для них начинается совсем другая жизнь, по армейскому распорядку. С физической и строевой подготовкой и упорной учёбой. Вместо выходных - увольнительные за хорошие результаты.

- Быть первыми всегда почётно, но и ответственно. Я уверен, что вы сознательно пришли и выбрали эту стезю: стать морскими офицерами, - отметил в приветственном слове Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Вашим главным шефом и наставником стал самый мощный в России Краснознамённый Северный флот, у которого героические достижения в прошлом и славные традиции сегодня.

Шефство Северного флота даёт нахимовцам дополнительные возможности. В рамках обучения о жизни на боевых кораблях ребята смогут узнать не только в теории, но и на практике.

- Большинство этих мальчишек прибыли как раз из таких баз, у многих из них отцы – военнослужащие, – отмечает Николай Евменов, командующий Северным флотом. - И одно дело рассказ, а другое дело показ, когда ты сам можешь прийти, посмотреть, узнать. Этополезно для будущих офицеров.

Следить за жизнью нахимовцев и помогать им по необходимости будет не только Северный флот, но и администрация Мурманска. Как знак доброго жеста - первая финансовая помощь самому северному филиалу Нахимовского училища от муниципалитета.

- Мы будем следить за вашими победами, переживать с вами, я надеюсь, за незначительные поражения. Но помнить о вас мы будем всегда, - заверяет нахимовцев Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Сейчас от мурманчан, от администрации Мурманска я хочу вручить сертификат на 180 тысяч рублей для улучшения социально-бытовых условий Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны РФ.

После клятвы нахимовцы несколько раз промаршировали мимо родителей, которые приехали в Мурманск поддержать детей и проводить их в самостоятельную жизнь. Ребята старательно чеканят шаг, при этом, не забывая тянуть песню. Она у каждого отделения своя. После построения и клятвы - перерыв на завтрак. Пока нахимовцы греются чаем, родители ждут в кубриках. Ирина Полушина из Новгородской области проверяет, всю ли литературу сын получил к учебному году. За ребёнка женщина волнуется, но в его решении стать морским офицером не сомневается. «Климат здесь суровый, но не сильно отличается от наших широт, новгородских, - рассказывает Ирина Полушина, мама нахимовца. - Я думаю, что для ребёнка это тоже большой плюс, для него это будет закалка характера».

Сын Ирины будет жить в одном кубрике с мальчишкой из Гаджиево. Его мама Татьяна Малашенко служит в полиции. Отец - офицер Северного флота. Сын единственным в семье гражданским быть не захотел и пошёл по стопам родителей.

- Он местный, домой не просится. В школу назад не хочет, - рассказывает Татьяна Малашенко, мама нахимовца. - Говорит, что всё ему здесь нравится, мечтает стать хорошим офицером, защищать свою Родину, как папа, как мама.

Последняя часть посвящения проводится уже в жилой зоне. В комнате отдыха ребятам вручили удостоверения нахимовца и рабочие ноутбуки. С ними ребята не расстанутся на всём протяжении учёбы.

- Я очень рад, что стал, наконец-то, настоящим нахимовцем, - признаётся Виктор Пуленков, нахимовец. - Я с детских лет мечтал, чтобы стать нахимовцем. Мне всегда нравилась военная тема.

Большая ответственность у ребят перекликается с романтическими представлениями, сформированными кинокартинами о смелых разведчиках. Но уютный родительский дом во время отбоя ещё снится.

Впереди у нахимовцев долгая дорога к офицерскому званию. После училища многие из них продолжат учёбу, чтобы к 25 годам подняться на палубу боевого корабля с лейтенантскими погонами. Сегодняшние мальчишки - будущее Российского флота, в нахимовском училище им постараются привить не только дисциплину, но и понятия чести, совести и благородства - то, чем всегда отличались офицеры Российской армии.