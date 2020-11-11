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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.20 19:30

245 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

Меньше инфицированных в нашем регионе не становится, наоборот, распространение  вируса незначительно, но растёт.

Больше всего заболевших в Мурманске (+97), Кандалакшском районе (+41) и Североморске (+33). 6 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Большие надежды в плане борьбы с пандемией многие связывают с вакцинацией от COVID-19. По словам  директора центра Гамалеи (именно там разработали один из препаратов) Александра Гинцбурга, массовая прививочная кампания может начаться уже ближайшие недели. Он отметил, что благодаря масштабированию производства и подключению новых производственных площадок вакцина станет доступной для широких слоев населения. «Это позволит переломить текущую тенденцию и добиться снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией сначала в России, а затем и во всем мире», - подчеркнул Гинцбург.

Впрочем, ни конкретных сроков распространения, тем более в регионах нашей страны, специалист не назвал. Да и вакцина не панацея, её эффективность эксперты оценивают на уровне 92%.  Это значит, что, сделав прививку, есть вероятность заболеть.

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