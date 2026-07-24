25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия

В преддверии этого события в Военное следственное управление по Северному флоту были приглашены представители СМИ. Но не для серьёзной беседы, а ради приятных поздравлений.

Телеканал «Арктик-ТВ» регулярно освещает деятельность военных криминалистов в нашем регионе. Ведь их служба – гарант безопасности не только в Мурманской области, но всей стране. Органы Следственного комитета военного следственного управления расследуют наиболее опасные преступления, посягающие на интересы государства, жизнь и благополучие северян.

В преддверии своего профессионального праздника в столице Северного флота наградили лучших сотрудников ведомства. Помимо них дипломы за лучшие работы по освещению деятельности военных следственных органов получили и наши коллеги: корреспондент Олеся Кривенко и шеф-редактор Кристина Харатова.

Алексей Самородов, врид руководителя Военного следственного управления Следственного комитета России по Северному флоту: «Взаимодействие со СМИ – необходимая часть и нашей работы, в том числе. И целью этой работы является как формирование о нас общественного мнения, так и доведение до жителей региона и страны информации о положительных примерах расследования уголовных дел военными следователями и следственными органами, в целом».