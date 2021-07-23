25 июля в День ВМФ из Североморска будет организована онлайн-трансляция военно-морского парада

В нём примут участие 11 надводных кораблей и подводных лодок.

В связи со сложной эпидемической ситуацией жителей региона призывают остаться дома и посмотреть онлайн-трансляцию военно-морского парада. Прямой эфир праздника будет организован на YouTube-канале и в официальной группе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

В 11.00 торжества откроет парад войск, а в 12 часов состоится морской праздник. В общей сложности количество военной и специальной техники, задействованной в торжественном событии, составит более 30 единиц, это в том числе вертолёты Ка-27.

Стоит отметить, что значительная часть кораблей и судов обеспечения Северного флота примут участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.