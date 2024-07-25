25 июля завершён приём документов для поступающих в Мурманский арктический университет по ЕГЭ на бюджетную очную и заочную формы обучения

27 июля на сайте университета и на портале «Госуслуги» будут опубликованы окончательные конкурсные списки.

В опорном вузе нашего региона сообщили, что приём документов для поступающих на бюджетную очную и заочную формы обучения завершён.

27 июля на сайте университета и на портале «Госуслуги» будут опубликованы окончательные конкурсные списки.

А 28 июля последний день, когда в МАУ принимают оригиналы документов - аттестаты или дипломы от поступающих по квотам.

3 августа – окончание приёма оригиналов документа об образовании для поступающих на основные конкурсные места.