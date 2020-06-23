25 июня стартует голосование по внесению поправок в Конституцию РФ

Участки в Мурманске откроются уже 25 июня, они будут работать с 14 до 20 часов в будние дни и с 10 до 18 часов - в выходные. 1 июля пункты откроются в 8 утра, а завершится голосование в 20.00.

Заполнить бюллетень можно и не выходя из дома. Для этого нужно обратиться в МФЦ, территориально избирательную комиссию или подать заявление через портал «Госуслуги».

Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ: «Я приглашаю всех на голосование».