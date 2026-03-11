25 лет у ворот Арктики несут вахту сотрудники таможенного поста «Морской порт Мурманск»

Мурманск – крупнейший незамерзающий порт Арктики и базовый хаб Северного морского пути, где круглосуточно кипит работа. Вместе с ним в режиме нон-стоп уже 25 лет несут вахту и сотрудники Мурманского таможенного поста.

Вот суда, пришвартованные у мурманского причала. Но в глазах таможенной службы – это очередной груз, который нужно проверить, задокументировать и в случае чего провести тщательный досмотр. За день таможенники могут совершить несколько выездов в порт, чтобы лично проконтролировать, что в Мурманск не попадет ничего запрещенного.

Мурманск – это место, где начинается Северный морской путь. Несмотря на морозы и полярную ночь, круглый год сюда заходят суда со всего мира. И каждое такое судно, каждая тонна должна пройти через главный фильтр – таможенный пост «Морской порт Мурманск». И здесь не бывает выходных.

Кольский залив не замерзает даже зимой, что позволяет порту принимать суда в любое время года. Только за прошлый год таможенники оформили здесь более 3815 судов. Номенклатура грузов впечатляет: от свежей рыбы и сырья до сложного технологического оборудования и комплектующих для арктических проектов.

Александр Владимиров, начальник таможенного поста «Морской порт Мурманск»: «Конечно, сложнее всего работать со сложным технологическим оборудованием, то есть, как правило, сложности возникают при контроле товаров, которые представляют из себя что-то сложное. Если уголь, удобрения вывозятся просто навалом в трюмах судов, то оборудование, как правило, перемещаются в контейнерах и контейнеры дают нам объективные сложности, чтобы их досмотреть. Их необходимо вскрывать, растаривать, проводить контроль, проводить взвешивание. В этом случае значительно более высокие требования к контролю, больше времени он занимает».

Инспекторы работают на передовой. Встречают судно, проверяют документацию, а в случае необходимости проводят досмотр. Любое оборудование, сырье или товары, уходящие из порта, проходят тщательную проверку на законность перемещения.

Александр Владимиров, начальник таможенного поста «Морской порт Мурманск»: «В первую очередь проверяется груз на борту судна, проводится контроль и проверка соответствия предоставленных документов при прибытии с тем, что фактически находится в трюмах судна. Также осматриваются судовые припасы, проверяется багаж, каюты членов экипажа и пассажиров».

На борт таможенники приходят не одни, а в сопровождении четырёхлапого сотрудника и кинолога. Собака – незаменимый товарищ, а небольшая спаниель ещё и удобна в транспортировке. Её подсадить можно до верхней полки и пролезет везде. Стандартная команда досмотра – два инспектора, кинолог и собака. Идеальная команда, чтобы ничего запрещенного не попало в порт и страну.

Александр Владимиров, начальник таможенного поста «Морской порт Мурманск»; Случаев выявления оружия у нас достаточно мало. Если выявляются вещества, запрещённые или ограниченные к перемещению, и у нас есть подозрения, что они могут относится к наркотикам, первоначально проводится экспертиза. Если экспертиза подтверждает содержание наркотических веществ в обнаруженных предметах, тогда возбуждается уголовное дело».

Самые частые гости в порту, конечно, рыболовные суда. Многие из них не одно десятилетие швартуются у этих берегов.

Игорь Пономарев, капитан рыболовного судна: «Всё проходит спокойно, равномерно, в рабочем режиме. Таможенная служба, что у нас - в Приморском крае, что здесь - в Мурманске старается работать отлаженно. Они прекрасно понимают, что мы везём груз, что время - деньги. Поэтому мы заблаговременно составляем все таможенные документы, отправляем их в агентирующую компанию, агент отправляет их в таможню. Таможня не всегда приезжает на борт. Если судно работает равномерно, спокойно и без замечаний, то иногда это всё происходит без приезда таможни. Документы проверили, зашли, сдали груз, выходим в рейс. Иногда приезжают, производят осмотр судовых помещений с кинологами».

В этом году Мурманский таможенный пост, который осуществляет контроль грузов в морском порту, отмечает 25 лет. Хотя упоминание о таможенном деле на Мурмане датируется ещё XVI веком, тогда Кольский Гостиный двор имел торговые весы и таможенный сбор, сейчас всё существенно изменилось даже по сравнению с тем, что было 10-20 лет назад. Большинство операций сегодня переходят в цифру. Благодаря этому время оформления грузов сокращается до минимума.

Александр Владимиров, начальник таможенного поста «Морской порт Мурманск»: «В начале двухтысячных годов все оформление товаров и транспортных средств было на бумаге. Для того, чтобы оформить прибытие судна в порт, для того чтобы растаможить груз, необходимо было принести комплект документов и физически отдать его в таможню. Сейчас значительно сократилось время оформления. Если раньше нормативно было закреплено сроки декларирования товаров до 10 дней одной товарной партии, то сейчас они составляют четыре часа».

Морской порт Мурманск – ориентирован в первую очередь на экспорт. И речь идёт о тоннах сырьевых товаров, ведь Мурманская область – ведущий снабженец страны по удобрениям. А самый большой объём ввозимых товаров составляет морская рыбная продукция, которая добывается в Баренцевом и Норвежском морях, затем именно отсюда свежая рыба уходит во все города нашей страны и не только.

Александр Владимиров, начальник таможенного поста «Морской порт Мурманск»: «На шельфе Баренцева и других северных морей достаточно много проектов, связанных с бурением, с добычей полезных ископаемых. И всё оборудование, и грузы также проходят через порт Мурманск и оформляются сотрудниками таможенного поста «Морской порт Мурманск». У нас основная буровая долгие годы, которая на шельфе, это «Приразломная», также проводятся разведывательные бурения другими компаниями, соответственно всё снабжение и всё обеспечение, а также сам выход буровой на место бурения, всё проходит через руки сотрудников таможенного поста, поэтому и в этих арктических проектах мы также участвуем с большой степенью вовлеченности».

Сейчас Мурманск – базовый порт для развития Арктики и всей страны. Северный морской путь доказал эффективность, особенно в непростое для всего мира время. От того, насколько быстро и чётко сработают таможенники, зависит снабжение удалённых посёлков, работа буровых платформ и ритм работы Северного морского пути. Таможенный пост «Морской порт Мурманск» отмечает своё двадцатипятилетие и продолжает работать 24 на 7, обеспечивая безопасность страны на самом северном рубеже.