25 лет! Заместитель главы региона Елена Дягилева поздравила сотрудников музея петроглифов в Умбе

В 2022 году исполняется 25 лет со дня открытия петроглифов Канозера. Наскальные рисунки признаны объектом культурного наследия федерального значения. По такому случаю в Терский район приехала заместитель главы региона Елена Дягилева, чтобы поздравить сотрудников музея петроглифов в Умбе.

Канозерские петроглифы были открыты случайно в ходе сплава учёных по реке Умба в июле 1997 года. Уникальный археологический памятник датируется 4-2 тысячилетим до н.э. В этом году исполняется 25 лет со дня открытия древних изображений. В честь юбилея замгубернатора передала коллективу музея «Петроглифы Канозера» подарок – снегоболотоход. Новый транспорт облегчит условия исследовательских экспедиций, а также упростит доступ к историческим памятникам, что особенно актуально зимой.

Елена Дягилева, заместитель губернатора: «Это снегоболотоход, который высокой проходимостью обладает, позволит в зимний период туристам показывать объекты, ездить, смотреть. Сотрудники музея тоже рады, гордятся и понимают, что теперь их работа ещё будет более масштабная».

В честь юбилея в музее состоялся праздник с лекциями и молодёжным квестом. Более того, все желающие могли свободно посещать залы музея и знакомиться с экспозицией.

А за музыку здесь отвечали студенты Мурманского колледжа искусств.

Кроме Умбы вице-губернатор вместе с региональным министром культуры Ольгой Обуховой посетила новое здание сельской библиотеки в Кашкаранцах. Оно построено согласно региональной программе реновации учреждений культуры Кольского Заполярья.

Елена Дягилева, заместитель губернатора: «Мы желаем, чтобы ваша библиотека жила, чтобы вас тянуло туда, чтобы вы там собирались, общались, чтобы она не на замке была, чтобы вы больше времени проводили в ней».

Построенное летом 2022 года модульно-блочное здание отвечает всем современным требованиям. В 2022 году общий объём инвестиций в развитие культурной среды в Терском районе составил более 40 млн рублей.