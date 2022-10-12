25-летний мурманчанин в магазине украл мобильный телефон у продавца

Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Мурманска.

Он рассказал, что был в торговой точке и заметил, как продавец отвлёкся на посетителя, оставив свой телефон на прилавке. Подозреваемый присвоил гаджет, купил нужный товар и ушёл. Сворованный телефон он продал.

Теперь в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.