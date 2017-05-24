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День за днём с «Арктик-ТВ»24.05.17 19:30

25 мая – перекроют центр города для машин и запрещена продажа алкоголя

Последний звонок для учащихся школ, гимназий и лицеев прозвенит 25 мая. Для выпускников в центре города-героя устроят шоу программу. В этот день невозможно будет купить алкоголь, а водителям придётся исключить из маршрутов  участок улицы Ленинградской и стоянку у гостиницы «Арктика». 

Движение транспорта перекроют  в Мурманске по Ленинградской - от улицы  Профсоюзов до Воровского.  Разрешения  на проезд имеют только автомобили со спецпропусками. Так же  будет закрыта парковка перед гостиницей «Арктика».

Плохая новость для любителей горячительных напитков, но хорошая для  родителей старшеклассников. В Мурманске  на день прекратят продажу  алкогольной продукции. Решение принято региональным правительством  и касается всех  магазинов на территории области.

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