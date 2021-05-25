25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы

Именно этот орган синтезирует ряд гормонов, которые стимулируют обмен веществ в клетках организма, поддерживают работу мозга, сердца и мышц, опорно-двигательного аппарата, репродуктивной и иммунной систем.

Щитовидная железа расположена в шее под гортанью. У людей она имеет форму бабочки и выполняет ряд жизненно-важных функций. В основном щитовидка работает на энергетический обмен организма, регулирует обмен веществ. При её неправильной работе возникают заболевания гипотиреоз или тиреотоксикоз. Нередко врачи сталкиваются с образованием узлов в железе.

Ирина Шумейко, эндокринолог КДЦ Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Многое зависит от дефицита йода, условий, в которых проживает человек, от профессиональных вредностей. Заболевания щитовидной железы встречается у нас где-то у 18% от всего населения».

Попасть к эндокринологу – специалисту по щитовидной железе можно по направлению врача узкой направленности, для углубленного обследования этого органа или же через терапевта. Часто к доктору обращаются беременные. Проверяют работу щитовидки с помощью анализов на гормоны и УЗИ. В случае необходимости, строго по направлению врача, делают КТ и МРТ.

Ирина Шумейко, эндокринолог КДЦ Мурманской областной больницы им. Баяндина: «К нам часто приходят люди, когда узлообразования выявляются случайно. Человек не знает, ходит с узлами много лет. А по какому-то другому случаю, например, делают УЗИ сосудов шеи, находят узлы в щитовидной железе. Так часто бывает. И мы уже разбираемся, назначаем пункцию. Это важный этап в исследовании узлов. Пункция у нас выполняется в онкологическом диспансере».

Внимательное отношение к своему здоровью, правильный образ жизни всегда помогут вам держать щитовидку в норме. А значит, прожить долгую и счастливую жизнь.