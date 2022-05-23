25 мая в мурманской Долине Уюта состоится масштабный фестиваль молодёжных субкультур

Для выпускников 9-х и 11-х классов, а также для всех желающих активно провести время, будут открыты сразу несколько спортивных и творческих площадок.

Скейт-парк станет ареной для соревнований по трюковому самокату, скейтбордингу и велосипедам BMX. Оценивать мастерство заполярных райдеров будут лидеры движения и спортсмены с мировыми именами.

Показать класс в танцевальном искусстве участники фестиваля смогут на дэнс-баттлах, проявить творческий потенциал также можно будет во время мастер-классов по граффити и в школе диджеинга.

Помимо этого, выпускников ждёт фест с участием резидентов радио «Record» и специальных гостей из столицы страны. Начало программы в 15 часов, музыкальный фест в 18 часов.