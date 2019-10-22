25 октября в Мурманске состоится День открытых дверей по вопросам уплаты имущественных налогов

Мурманчане смогут задать интересующие их вопросы в инспекции на улице Комсомольской, 2.

Второй месяц продолжается массовая рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов и налога на доходы физических лиц. Мурманчане, которые имеют в собственности недвижимость, земельный участок или автомобиль должны оплатить квитанции до 2 декабря. Стоит обратить внимание, что в этом году изменилась форма налогового уведомления. Например, с налоговым уведомлением больше не направляются формы ПД-4.

«На налоговых уведомлениях в обязательном порядке присутствует штрих-код и QR-код», - напомнил Тарас Жогленко, заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Мурманску.

Если у кого-то из северян возникнут вопросы по оплате или начислениям, то они могут обратиться за разъяснениями в налоговую службу в День открытых дверей - 25 октября. Специалисты помогут разобраться во всём, а также проинформируют и по другим актуальным вопросам.

«Налогоплательщикам, например, может быть оказана помощь в подключении к «Личному кабинету» физического лица на сайте ФНС России. Также можно обратиться за выдачей копий уведомления на уплату налогов», - отметил Тарас Жогленко, заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Мурманску.

Стоит обратить внимание, что граждане, которые уже завели «Личный кабинет» на сайте ФНС, не получают уведомления по почте, также как и те, у кого налоговые отчисления отсутствуют или составляют менее 100 рублей. Однако при необходимости копии этого уведомления можно получить у специалистов.

День открытых дверей по вопросам уплаты имущественных налогов пройдёт 25 октября в операционном зале инспекции по адресу: г.Мурманск, улица Комсомольская, 2 - с 9 до 18 часов.