25 октября в одном из мурманских кинотеатров состоится презентация картины «Велга» режиссёра Анастасии Нечаевой и продюсера Ивана Болотникова
Лента снята по мотивам одного из ранних рассказов Ивана Бунина, посвященного легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного обернулась чайкой.
По сюжету история разворачивается где-то на берегу северного моря. Велга и Кирилл выросли вместе, знают друг друга с детства. Но их чувство влюбленности созрело и полноценно раскрылось не так давно. Кажется, ничто не способно омрачить их беззаботного, счастливого существования, пока на годовщину смерти матери из города не приезжает старшая сестра Велги – Снега...
Главную роль в картине сыграла дочь Сергея Бодрова – Ольга.
В широкий прокат лента выйдет 27 октября: премьеры пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Но Мурманск сможет насладиться дебютным фильмом за два дня до выхода картины.
После просмотра фильма зрители смогут обсудить его с режиссёром и продюсером.
В ноябре картина примет участие в XIV Международном кинофестивале «Северный характер» в Мурманске.