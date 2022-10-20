25 октября в одном из мурманских кинотеатров состоится презентация картины «Велга» режиссёра Анастасии Нечаевой и продюсера Ивана Болотникова

Фильм снимали на берегу Белого моря, в Заполярном селе Кузомень.

Лента снята по мотивам одного из ранних рассказов Ивана Бунина, посвященного легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного обернулась чайкой.

По сюжету история разворачивается где-то на берегу северного моря. Велга и Кирилл выросли вместе, знают друг друга с детства. Но их чувство влюбленности созрело и полноценно раскрылось не так давно. Кажется, ничто не способно омрачить их беззаботного, счастливого существования, пока на годовщину смерти матери из города не приезжает старшая сестра Велги – Снега...

Главную роль в картине сыграла дочь Сергея Бодрова – Ольга.

В широкий прокат лента выйдет 27 октября: премьеры пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Но Мурманск сможет насладиться дебютным фильмом за два дня до выхода картины.

После просмотра фильма зрители смогут обсудить его с режиссёром и продюсером.

В ноябре картина примет участие в XIV Международном кинофестивале «Северный характер» в Мурманске.