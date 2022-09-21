25 сентября в Мурманской области впервые широко отметят Всемирный день туризма

Новый взгляд на путешествия позволяет сохранять за Мурманской областью лидирующие позиции по росту туристического потока в северных широтах.

Приезжающие гости из других регионов полноценно погружаются в арктическую атмосферу. В программе праздника - туристическая выставка, фудкорт, мастер-классы и экоакции, экскурсии, квест с лотереей и музыкальная программа.

Событие состоится на площади Морского вокзала с 10.00 до 20.00.