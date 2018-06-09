25 тысяч цветов украсят этим летом города большого ЗАТО

Июньская погода северян никогда особо не баловала. Но всё же многие александровцы стремятся как-то украсить не слишком яркий городской пейзаж. В Полярном в теплице ЦДО готовятся высаживать цветы на городские клумбы. Планы на лето традиционные. Мест для высадки маргариток, бархатцев и цинерарий много: центральные площади, дворики учреждений и организаций.

Рассаду начинают готовить ещё зимой. А пока не установилась тёплая погода, приводят в порядок клумбы, разрыхляют грунт.

- Мы пока понаблюдаем, как они себя поведут. Адаптация проходит во внутреннем дворике теплицы, - рассказывает Марина Терентьева, педагог дополнительного образования ЦДОД. - Надеемся, что «любители цветов» не выкопают их раньше времени.

К сожалению, есть и такие горожане. От цветочных воришек не спасает ни ограда, ни камеры наблюдения. Для клумб заготовлено около 25 тысяч саженцев. У сотрудников теплицы есть и помощники – школьники, решившие поработать на каникулах по программе трудоустройства. Среди них опытные цветоводы.

- Диана Басангова, например, занимается цветоводством с детского сада, она посещает занятия в экологическом объединении, - рассказывает Марина Терентьева, педагог дополнительного образования ЦДОД. - Само собой, много цветов у неё и дома, на подоконнике.

Цветоводы на достигнутом останавливаться не собирается. В теплице ЦДО растут не только цветы. Работники экспериментируют и с овощами. Удавалось вырастить томаты, перцы и даже арбуз. Сейчас уже завязались маленькие огурчики. Но цветы, конечно же, на первом месте. Домашние коллекции тоже пополняются.

Юные цветоводы и их наставники рук не опускают. Работы на клумбах хватит на всё лето.