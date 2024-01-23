В Мурманске будет дан старт уникальной экспедиции, проводимой по поручению Президента России Владимира ПутинаДень студента на катке, «Арктический диалог», традиционный студенческий бал и «Музыкальный троллейбус» – в Мурманской области стартует серия ярких тематических мероприятий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.24 19:30

25-я встреча друзей: ежегодный трёхдневный фестиваль творческих коллективов муниципалитета состоялся в ЗАТО Александровск

Несмотря на календарную зиму, на сцене жарко: восточным танцем девушки из коллектива «Хабиби» переворачивают очередную страницу событий трёх городов. А каждая встреча друзей - это особенный праздник.

Анна Богданова, руководитель коллектива восточного танца «Хабиби», г. Гаджиево: «Атмосфера всегда предновогодняя. Новый год не наступает, пока не пройдут наши гала-концерты».

Впереди три дня гастролей по трём городам ЗАТО Александровск. Первым гостей встретил Полярный. Сцена для восточных красавиц непривычная, но профессиональная выдержка артистов всегда выручает.

Ангелина Жерновая, участница коллектив восточного танца «Хабиби», г. Гаджиево: «Всегда все планы приходится оставлять на втором плане. Всегда выступаем – все конкурсы, концерты - для нас это очень важно».

Эстафету гала-концертов перенимает столица подводных сил. В этом году традиционно яркой встрече друзей 25 лет.

Ирина Кучмина, директор Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Для меня это девятый концерт. Каждый из них получается яркий. Каждый раз думаешь, что ничего нового уже не придумаем, но получается. Зритель приходит, радует нас своими аплодисментами, а это самое главное».

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Я считаю, что культура нашего большого ЗАТО самая лучшая».

Больше двух часов концертной программы, которой предшествует серьёзная подготовка, трёхдневный тур и десятки артистов, обменивающиеся впечатлениями. А как настроиться на удачное выступление, знают профессионалы культуры.

Коллектив ГЦК «Север», г. Полярный: «Лёгкое волнение есть всегда, но это даже помогает в какой-то степени, подстегивает. Работаем на все 100%. Не важно, в каком настроении проснулся, человек-праздник – он такой!».

Ансамбль «РИТМ», г. Снежногорск: «Волнуемся. Уверены, что всё будет идеально, великолепно!».

Завершают встречу в Снежногорске. Неизменно на каждой из площадок есть место волшебству, уверены участники, им пропитана каждая концертная программа.

Анастасия Королёва, заместитель директора ГДК «Современник», г. Снежногорск: «Этот фестиваль самобытен, на нём встречаются друзья трёх городов. Мы ждём этот фестиваль, очень любим его. И мы говорим, если не успели загадать желание в Новый год, то это то место и время, где можно это сделать и оно обязательно сбудется».

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск: «Знаете, надо не руководить, а принимать участие в творческом процессе. Это приятно, когда ты видишь озорные улыбки и аплодисменты, понимаешь важность того, что мы – руководители и наши творческие коллективы, делаем».

Юбилейный этот год и для Дворца культуры «Современник», снежногорское учреждение культуры в феврале отметит свой 40-й день рождения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Давид Осипович
20.01.24 22:06
Оценивать развитие региона надо было в промёрзшем здании бывшего пельменного цеха МРК, что на просторах безлюдной территории бывшего ММРП...
Комментарий к новости:Первый зампреда комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов на встрече с губернатором Андреем Чибисом высоко оценил развитие нашего региона
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Чудо». Документальный сериал (12+)
-PRO Деньги (16+)Подработку имеет каждый пятый трудоустроенный россиянин-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 6 копеек, доллар потерял 5 копеек-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика