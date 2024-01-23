25-я встреча друзей: ежегодный трёхдневный фестиваль творческих коллективов муниципалитета состоялся в ЗАТО Александровск

Несмотря на календарную зиму, на сцене жарко: восточным танцем девушки из коллектива «Хабиби» переворачивают очередную страницу событий трёх городов. А каждая встреча друзей - это особенный праздник.

Анна Богданова, руководитель коллектива восточного танца «Хабиби», г. Гаджиево: «Атмосфера всегда предновогодняя. Новый год не наступает, пока не пройдут наши гала-концерты».

Впереди три дня гастролей по трём городам ЗАТО Александровск. Первым гостей встретил Полярный. Сцена для восточных красавиц непривычная, но профессиональная выдержка артистов всегда выручает.

Ангелина Жерновая, участница коллектив восточного танца «Хабиби», г. Гаджиево: «Всегда все планы приходится оставлять на втором плане. Всегда выступаем – все конкурсы, концерты - для нас это очень важно».

Эстафету гала-концертов перенимает столица подводных сил. В этом году традиционно яркой встрече друзей 25 лет.

Ирина Кучмина, директор Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Для меня это девятый концерт. Каждый из них получается яркий. Каждый раз думаешь, что ничего нового уже не придумаем, но получается. Зритель приходит, радует нас своими аплодисментами, а это самое главное».

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Я считаю, что культура нашего большого ЗАТО самая лучшая».

Больше двух часов концертной программы, которой предшествует серьёзная подготовка, трёхдневный тур и десятки артистов, обменивающиеся впечатлениями. А как настроиться на удачное выступление, знают профессионалы культуры.

Коллектив ГЦК «Север», г. Полярный: «Лёгкое волнение есть всегда, но это даже помогает в какой-то степени, подстегивает. Работаем на все 100%. Не важно, в каком настроении проснулся, человек-праздник – он такой!».

Ансамбль «РИТМ», г. Снежногорск: «Волнуемся. Уверены, что всё будет идеально, великолепно!».

Завершают встречу в Снежногорске. Неизменно на каждой из площадок есть место волшебству, уверены участники, им пропитана каждая концертная программа.

Анастасия Королёва, заместитель директора ГДК «Современник», г. Снежногорск: «Этот фестиваль самобытен, на нём встречаются друзья трёх городов. Мы ждём этот фестиваль, очень любим его. И мы говорим, если не успели загадать желание в Новый год, то это то место и время, где можно это сделать и оно обязательно сбудется».

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск: «Знаете, надо не руководить, а принимать участие в творческом процессе. Это приятно, когда ты видишь озорные улыбки и аплодисменты, понимаешь важность того, что мы – руководители и наши творческие коллективы, делаем».

Юбилейный этот год и для Дворца культуры «Современник», снежногорское учреждение культуры в феврале отметит свой 40-й день рождения.