25 января отметили День студента и Татьянин день

В честь этого события корреспонденты «Арктик-ТВ» заглянули и к студентам, и к Татьянам.

Бывают дни, у которых есть не только число, но и имя. 25 января – один из них Татьянин день. Здесь он имеет конкретное лицо, голос и призвание: передавать знания студентам.

Татьяна Рычкова, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Татьянин день - мне так повезло. Это единственный день в году, и я люблю этот день».

Почему же так вышло, что два праздника делят одну дату. В христианстве – это день памяти святой мученицы Татьяны Римской. А ещё в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании первого Московского университета, храм при котором освятили в честь святой Татьяны. Так она стала покровительницей студенчества. Теперь праздники можно сказать неотделимы друг от друга, тем более для нашей Татьяны Александровны Рычковой, которая стала покровительницей для многих поколений студентов Мурманского арктического университета.

Масштабно День студента в России стали отмечать не так давно, однако для каждого учащегося – это свой личный повод для радости, гордости и момента, когда можно вспомнить, что именно сейчас идёт то самое время.

Виктория Бабаян, студент 3 курса направления «Журналистика» МАУ: «Мне студенчество нравится намного больше, чем школа».

Екатерина Козырева, студент 3 курса направления «Журналистика» МАУ: «Я считаю, что студенческие годы – это одни из лучших периодов жизни».

С годами этих тёплых воспоминаний будет только больше, а студенческая жизнь станет не только трамплином в профессию, а тем самым «золотым» временем, что вспоминают с теплом, даже те, кто теперь по другую сторону учебного процесса.

Татьяна Рычкова, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Студенчество… Мне нравилось учиться, мне нравилось всё» Не было ни одного предмета, который бы мне не нравился».

День студента и Татьянин день, именно в этой непрерывной связке, главная магия. В стенах учебного заведения праздник становится чем-то большим, каждый чувствует сопричастность.

