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День за днём с «Арктик-ТВ»25.01.18 19:30

25 января поэту, актеру, автору, исполнителю песен Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 80

О Владимире Семеновиче написан не один десяток книг и снято множество документальных фильмов, его стихи давно разлетелись на цитаты. И мы вряд ли смоли бы сказать  об этом талантливом человеке больше того, что уже есть. Сюжет журналистов «Арктик-ТВ» в юбилей Высоцкого посвящён тому, как жители Мурманска впервые познакомились, а позже и полюбили творчество легендарной личности.   

У авторского ансамбля «Марго» сегодня одна из последних репетиций перед большим концертом, посвященному Владимиру Высоцкому. В бардовской среде принято отмечать дни рождения исполнителя и поэта, как самого близкого человека и музыкантов нисколько не смущает, что Владимир Семенович, в отличие от того же Юрия Визбора, никогда не был в Мурманске. По крайней мере, официальной информации о таком визите не сохранилось.

- Высоцкий не привязан к конкретному месту нашей необъятной России, он пел про всех, про нас. Он пел про все наши проблемы. И мне очень понравилась его фраза, которую он сказал одной зарубежной радиостанции, - делится своими воспоминаниями Андрей Жданов, член авторского ансамбля «Марго». – Они его пытались спровоцировать вопросом по поводу проблем в Советском Союзе. А он сказал: «У меня есть вопросы к властям, но обсуждать их я буду не с вами». И его песни, сколько лет уже прошло, мы поём их с удовольствием.

Кто-то подражает манере исполнения самого Высоцкого, а кто-то переосмысливает его песни по своему, но от этого они не становятся хуже и так же узнаваемы с первых строчек.  Это сейчас, чтобы услышать «Большой каретный», «Балладу о борьбе» или  «Утреннюю гимнастику» достаточно зайти на любой музыкальный сервис в интернете. Когда же поэт находился на пике популярности, то нужно было постараться, чтобы достать даже самую плохую запись.   

- Родители, окружающие слушали на магнитофонах песни Высоцкого. В то время продавался журнал «Кругозор», где на гибких пластинках было пару песен. Я точно помню, что там была «Утренняя зарядка», - вспоминает Виктор Куракин, участник авторского ансамбля «Марго». – Я буквально с шести лет слушал Высоцкого, но особого значения я не предавал его песням. А повзрослев, познакомившись с актерским творчеством, его талантом, проникся его духом.

Артист драматического театра Александр Водопьянов в студенческие годы гуляя по Петербургу с однокурсниками, случайно попал на уличный концерт Владимира Высоцкого. Тогда такой встрече молодые люди большого значения не придали, но запомнили, что музыканта постоянно одергивал товарищ, мол, «Володя, эту пеню лучше пропустить». Но самое сильное впечатление на выпускника Ленинградского института театра, музыки и кинематографии произвёл спектакль «Гамлет», где Высоцкий играл главную роль. Попасть на «Таганку» Любимова было огромной удачей. «Пробиться туда было трудно. К Борису Хмельницкому пробились. И он вынес мне билет. Я сидел на откидном стульчике.  Сидеть было неудобно», - вспоминает Александр Водопьянов, заслуженный артист РФ.

О том, как сильно отличалась манера исполнения Высоцкого от коллег по театральной сцене, написано много книг. Да и сам Владимир Семенович, как человек талантливый во всём, писал не только стихи, но и прозу, о чем знают далеко  не все поклонники его творчества. И речь не о довольно известной «Чёрной свече», по сути, сделанной в соавторстве и по большей части другим писателем.

- Высоцкий писал прозу, об этом, к сожалению, не все помнят,  - считает Татьяна Скворцова, библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки. – У нас на выставке есть произведения, например роман о девочках, который сейчас стоит на полочке. Можно прийти почитать.

Когда эту выставку в научной библиотеке только открывали, выглядела она совсем по-другому. Часть книг, доступных в абонементе, уже  разобрали читатели. Такой формат наверняка понравился бы самому Высоцкому, ведь как его произведения, так и произведения о нём не стоят за стеклами витрин, а доступны каждому. 

Комментарии

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