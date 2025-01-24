25 января в нашей стране отметят Татьянин день, или День всех студентов

Мы не будем вдаваться в подробности происхождения праздника, история которого создана в далёком прошлом. А поделимся статистикой, представленной специалистами Мурманскстата.

Так, в нашем регионе 6 вузов, в которых учатся боле 7,5 тысячи студентов. 63 процента из них молодые люди. А вот педагогический состав, напротив, на 58 процентов стоит из женщин.

Всего в области 305 преподавателей, подбавляющее большинство имеют ту или иную научную степень.

В тройке популярных направлений для обучения - педагогика, информатика и юриспруденция.

Около 2000 воспитанников высших учебных заведений получают стипендии.