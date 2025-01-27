25 января военнослужащие ВМФ Российской Федерации отметили День штурмана

Формула штурмана гласит, что штурман – это ответственность в кубе, знания в квадрате и самоконтроль.

«Адмирал Горшков» - фрегат, который редко стоит у причалов в Североморске. Его задачи связаны в основном с патрулированием в дальних морских зонах.

Экипажи корабля ходили на нём в кругосветку, по несколько раз за поход пересекали экватор. В таких условиях особенно важна работа штурманов. Накануне профессионального праздника на борту фрегата их не поздравляют, а напротив, инспектируют.

Денис Ковалёв, главный штурман Северного флота: «Проведенная проверка показала хороший уровень подготовки личного состава. Они не в первый раз показывают своё мастерство. Фрегат «Горшков», можно сказать, один из первых наших кораблей, который впервые в 2019 году осуществил кругосветное плавание и немалая заслуга в этом личного состава штурманской боевой части».

Личный состав фрегата действовал по вводным. Командир штурманской боевой части подготовил и доложил предложения командиру фрегата на съёмку со швартовых и маневрирование в узкости, а также составил расчёт безопасного расхождения корабля с обнаруженной целью.

Во время тренировки отрабатывалось определение местоположения фрегата по наземным ориентирам визуальным способом.

Александр Сычёв, командир электронавигационной группы штурманской боевой части: «Штурман корабля – это правая рука командира. Я считаю, что без штурмана на корабле вообще делать нечего, потому что именно штурман – это тот человек, который направляет корабль. Без опытного и грамотного штурмана кораблю очень тяжело выполнять поставленные задачи».

С момента подъёма Андреевского флага на «Горшкове» и по настоящее время боевой корабль совершил походы по морям Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. В общей сложности было пройдено более 220 тысяч морских миль - расстояние равное 9 окружностям экватора.