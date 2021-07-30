250 часов на дрейфующей льдине около Северного полюса

16 июля самый большой в мире ледокол «50 лет Победы» доставил Федора Конюхова в точку географического Северного полюса, где высадил на льдине для развертывания первой в истории одиночной дрейфующей полярной станции. Цель эксперимента – исследование интенсивности таяния и маршрутов дрейфа льдов Северного ледовитого океана.

Помимо этого, Конюхову удалось сделать уникальную запись сейсмической активности. Жил Конюхов в палатке, состоящей из двух импровизированных «кабинетов» на льдине до 1,5 м толщиной. Период дрейфа составил 249 часов 25 минут.

27 июля ледокол взял курс на станцию Федора Конюхова. Обнаружить ее удалось не сразу – исследователю пришлось запустить в небо несколько сигнальных ракет. Стоит отметить, что это уже шестое путешествие Конюхова на Северный полюс – свое первое он совершил в 1988 году.