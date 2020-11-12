День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.20 19:30
251 новый случай заражения коронавирусом выявили в Мурманской области
Общее число заболевших превысило 22,5 тысячи человек.
Больше всего заболевших в Мурманске (+106), Оленегорске (+41), Североморске (+35). 6 человек умерли от осложнений вызванных COVID -19.
В Роспотребнадзоре перечислили россиян, которые наиболее подтверждены внебольничной пневмонии. Об этом сообщается на сайте федеральной службы. Так, пневмонии остаются одной из ведущих причин госпитализации. Ею болеют около 70% взрослых городских жителей, при этом заболеваемость не однородна на территории страны. Очаги пневмоний возникают преимущественно в организованных коллективах или семьях, вспышки заболевания чаще протекают на фоне ОРВИ, гриппа или коронавируса.
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Последние комментарии
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
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Анастасия
10.11.20 05:59
Милиции!!!! Полиция даже рядом не лежала
Комментарий к новости:Музей истории мурманской полиции обрёл постоянную прописку
Маиина
07.11.20 13:02
Добрый день! Ищу захоронение деда Красильникова Ф.Х. (Красилвунков Ф. Х. - Может быть на мемориале). Вероятно, захоронен тут.
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