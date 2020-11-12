251 новый случай заражения коронавирусом выявили в Мурманской области

Общее число заболевших превысило 22,5 тысячи человек.

Больше всего заболевших в Мурманске (+106), Оленегорске (+41), Североморске (+35). 6 человек умерли от осложнений вызванных COVID -19.

В Роспотребнадзоре перечислили россиян, которые наиболее подтверждены внебольничной пневмонии. Об этом сообщается на сайте федеральной службы. Так, пневмонии остаются одной из ведущих причин госпитализации. Ею болеют около 70% взрослых городских жителей, при этом заболеваемость не однородна на территории страны. Очаги пневмоний возникают преимущественно в организованных коллективах или семьях, вспышки заболевания чаще протекают на фоне ОРВИ, гриппа или коронавируса.