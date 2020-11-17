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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.20 19:30

256 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за прошедшие сутки в Мурманской области

7 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Больше всего заболевших в Мурманске (+115), Кандалакшском районе (+35),  и Североморске (+28).

Определены условия, при которых школы могут быть закрыты на карантин. Согласно документу регионального Министерства образования и науки, если отсутствуют более 20% детей в классе и более 30% в школе – обучение приостанавливается не менее чем на 7 дней. Если заболеет более 30% школьников более чем в половине школ муниципалитета - приостанавливается образовательная деятельность в муниципалитете.

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Последние комментарии

Андрей
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Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
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Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
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