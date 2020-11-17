256 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за прошедшие сутки в Мурманской области

7 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Больше всего заболевших в Мурманске (+115), Кандалакшском районе (+35), и Североморске (+28).

Определены условия, при которых школы могут быть закрыты на карантин. Согласно документу регионального Министерства образования и науки, если отсутствуют более 20% детей в классе и более 30% в школе – обучение приостанавливается не менее чем на 7 дней. Если заболеет более 30% школьников более чем в половине школ муниципалитета - приостанавливается образовательная деятельность в муниципалитете.