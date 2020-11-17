День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.20 19:30
256 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за прошедшие сутки в Мурманской области
7 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.
Больше всего заболевших в Мурманске (+115), Кандалакшском районе (+35), и Североморске (+28).
Определены условия, при которых школы могут быть закрыты на карантин. Согласно документу регионального Министерства образования и науки, если отсутствуют более 20% детей в классе и более 30% в школе – обучение приостанавливается не менее чем на 7 дней. Если заболеет более 30% школьников более чем в половине школ муниципалитета - приостанавливается образовательная деятельность в муниципалитете.
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Последние комментарии
Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
Комментарий к новости:Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце недели
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