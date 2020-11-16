259 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за сутки в Мурманской области

Регион преодолел рубеж в 23,5 тысячи инфицированных, зарегистрированных с момента начала тестирования.

Больше всего заболевших в Мурманске (+118), Кандалакшском районе (+48) и Североморске (+33). За выходные в регионе 20 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Несмотря на не спадающие темпы распространения СOVID-19, школьники с понедельника вышли с каникул, занятия ведутся в обычном формате, кончено с учтом эпидемической ситуации.

Выздоровевших от COVID-19 разрешили выписывать после одного отрицательного теста. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой от 16 ноября.

А вот если тест окажется положительным, следующий врачи могут взять толь через три дня.

Роспотребнадзор разрешил контактировавшим с больными коронавирусом покидать самоизоляцию спустя 14 дней без теста на COVID-19.