26 августа Мурманская областная научная библиотека станет одной из площадок ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино»

Акция состоится в России уже в восьмой раз. В этом году у гостей библиотеки есть уникальная возможность бесплатно посмотреть три самые кассовые отечественные картины этого года: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник».

С подробной информацией о сеансах можно ознакомиться на сайте учреждения культуры.

К акции присоединятся и другие центры, библиотеки и молодёжные пространства в Полярных Зорях, Оленегорске, Апатитах, Североморске, а также и социальные учреждения региона.

В этом году в Мурманской области было зарегистрировано более 50 площадок.