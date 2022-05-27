26 ияра 5705 года - День Спасения и Освобождения

В еврейской культуре даты имеют ключевое значение, особенно такие памятные, как День Победы. В еврейской истории это очень важный день. 9 мая 1945 года по еврейскому летоисчислению выпало на 26 ияра 5705 года. Для целого народа это дата - окончание трагедии холокоста или на иврите Шоа. Со временем она стала отмечаться евреями по всему миру как День Спасения и Освобождения. В этом году праздник выпал на 27 мая.

Людмила Мошкович, член еврейской общины: «Это день молитв и благодарности подвигу тех, кто победил фашизм ценой своей жизни. 26 ияра - День Спасения и Освобождения, дата особого церемониала. В этот день нужно собрать миньян, вознести молитвы, зажечь три свечи, которые символизируют благодарность еврейского народа за жизнь».

26 ияра, во многом, это религиозное продолжение Дня Победы. Его цель – сохранение памяти о страшных уроках истории. Эта дата призвана напомнить не только евреям, но и всему человечеству о том, что фашизм – это общемировая проблема. А «окончательное решение» какого-либо национального вопроса – прямой путь к геноциду.

Герман Захарьяев, президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ: «Наша задача – не дать забыть ужасов фашизма, не допустить, чтобы это повторилось и быть благодарным тем, кто помог нам выстоять и победить».

По инициативе Германа Захарьяева, вице-президента Российского еврейского конгресса – эта дата официально признана в России и в Израиле, где тоже проводятся акции «Бессмертного полка». Своё спасение евреи связывают, в том числе, и с божественным вмешательством, а потому это событие по праву считается ими настоящим чудом.