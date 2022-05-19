26 крупнейших предприятий - в Мурманске состоялась традиционная церемония вручения премии признательности АО «АтомЭнергоСбыт» «Лидер года»

Эта акция проводится энергосбытовой компанией совместно с правительством региона. На ней были отмечены ключевые клиенты и партнёры.

Энергетика - ключевая отрасль, без которой невозможно представить жизнь и развитие в Заполярье.

Юрий Муромцев, первый заместитель генерального директора АО «АтомЭнергоСбыт»: «Сегодняшние лидеры года - это предприятия, которые существенно влияют на развитие региона и на энергетические предприятия Мурманской области. Мы ценим наших клиентов и сегодня тот день, когда мы можем выразить свою признательность».

Дмитрий Базаров, директор филиала АО «АтомЭнергоСбыт»: «Много взаимодействия вышло за рамки нашего обычного производственного процесса. С предприятиями совместно реализовываем различные социальные проекты, волонтёрские и экологические акции, проводим спортивные мероприятия, субботники. Улучшаем инфраструктуру, цифровые сервисы».

Премия признательности «Лидер года» проводится уже второй год подряд. Она присуждается организациям и северянам, которые внесли вклад в развитие энергетики Заполярья, её устойчивую работу.

Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Немаловажная задача, на мой взгляд, правильно организовать продажу этого товара. Что такое здесь продажа? Это организация взаимодействия между производителем, поставщиком и потребителем. Но взаимодействия такого, чтобы в результате этой продажи условия были комфортные для всех».

26 крупнейших предприятий Мурманской области стали лауреатами премии признательности «Лидер года». Сейчас она присуждена в пяти номинациях: «Лидер перемен», «Энергия региона», «Эффективность и развитие», «Разумное потребление», «Расширяя горизонты».