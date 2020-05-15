26 мая на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге будет заложен четвертый атомный ледокол нового типа

Сейчас на этом предприятии на разных этапах строительства находятся три новых мощных российских атомохода: «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

«Арктика» после ряда долгих задержек должна была отправиться в Мурманск этой весной. Но один из её трёх электродвигателей в ходе испытаний был повреждён из-за короткого замыкания и теперь ждёт замены.

Новый ледокол назовут «Якутия» в честь региона, на который приходится около трети Севморпути.

С Балтийским заводом также подписан контракт на строительство и пятого ледокола этого же проекта, который должен быть сдан в эксплуатацию в 2026-2028 годах. Первый ледокол типа «Лидер», который будет ещё крупнее, построят на заводе «Звезда» на Дальнем Востоке. Все атомные ледоколы будут базироваться на «Атомфлоте» в Мурманске.